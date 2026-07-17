Automobilista accoltella pedone nel Torinese, morto 80enne

TORINO (ITALPRESS) – Un banale diverbio in mezzo alla strada finito in tragedia. È quello che è successo nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, dove un automobilista ha accoltellato a morte con un fendente un pedone di 80 anni.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’anziano si trattenesse sulla carreggiata intento a parlare, quando l’uomo alla guida dell’auto sarebbe sopraggiunto suonando il clacson per avere strada libera.

Da lì sarebbe nata una lite, al culmine della quale l’aggressore ha colpito l’anziano con un coltello che aveva con sè, dandosi successivamente alla fuga. Le indagini, scattate nell’immediatezza da parte dei carabinieri della compagnia di Rivoli, hanno consentito di fermare nella notte un uomo sospettato di essere il presunto autore dell’omicidio.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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