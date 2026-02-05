FIRENZE (ITALPRESS) – Quattro persone sono state trovate morte nella tarda serata di ieri all’interno di una abitazione di Rughi, frazione del Comune di Porcari (Lucca). A rinvenire i corpi senza vita di padre, madre, figlio e figlia di 16 anni sono stati una pattuglia dei carabinieri e i vigili del fuoco dopo la segnalazione di alcune persone che hanno sentito un forte odore di gas in zona. Le morti sarebbe dovute proprio a intossicazione da monossido.

Una quinta persona sarebbe stata trovata nell’abitazione ancora in vita ed è stata portata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Tre i carabinieri rimasti leggermente intossicati durante l’intervento. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, due della Croce Verde di Porcari e della Misericordia di Santa Gemma Galgani. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso, fatto poi rientrare una volta accertato il decesso delle quattro persone. Le esalazioni sarebbero state causate dal malfunzionamento della caldaia. La famiglia era originaria dell’Albania.

