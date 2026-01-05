ROMA (ITALPRESS) – Le salme degli italiani deceduti a Crans-Montana stanno per giungere a Milano Linate, dove sono presenti il Sottosegretario Alberto Barachini, i presidenti delle regioni interessate (Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna) e il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Il C130 con le salme arriverà all’Aeroporto di Ciampino Militare (31mo Stormo) attorno alle ore 15:30. All’arrivo saranno presenti il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro dello Sport Andrea Abodi.

“Verso le 11-11:30 decollerà un volo della nostra aeronautica militare per accompagnare a Milano e poi a Roma le salme dei morti a Crans Montana. Si tratta di un volo organizzato appunto dall’Aeronautica Militare e credo che questo dimostri quanto l’Italia e le istituzioni sono state vicine in un momento drammatico ai nostri concittadini coinvolti in questa immane tragedia. Non li abbiamo lasciati soli neanche un minuto”. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, ospite di RTL 102.5.

“Fin da dall’inizio ho incontrato anche la procuratrice generale che mi ha assicurato che la Svizzera farà tutto ciò che serve per accertare la verità e individuare i responsabili. Certamente, i proprietari del locale sono già indagati e dovranno rispondere sulle misure di sicurezza adottate: non tocca a me giudicare, ma mi sembrano assolutamente non adeguate alla situazione e al numero delle persone presenti in quel momento nel locale”, ha aggiunto.

Sono state identificate ieri le ultime 16 vittime dell’incendio del bar “Le Constellation”. Sono state così quindi completate le procedure di identificazione di tutte e 40 le vittime. Le ultime sedici vittime identificate sono due ragazze svizzere di 15 anni, una svizzera di 22 anni, una 24enne con doppia cittadinanza (svizzera/francese), due italiane di 16 e 15 anni, due italiani di 15 e 16 anni, una portoghese di 22 anni, una belga di 17 anni, due donne francesi di 33 e 26 anni, e 4 giovani francesi di 20, 17, 14 e 15 anni.

“Confermo che ci sono sei vittime italiane confermate. Non ci sono più dispersi e questo è un bilancio definitivo. Me lo ha confermato la polizia cantonale svizzera”, aveva detto ai microfoni di Sky Tg24 l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado. Gli italiani che hanno perso la vita sono Giovanni Tamburini, 16 anni, di Bologna; Achille Barosi, 16 anni, di Milano; Emanuele Galeppini, 17 anni, di Genova ma residente a Dubai; Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano; Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti.

