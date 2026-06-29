Sparatoria in Germania, 5 morti a Stade. Arrestato un sospettato

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – E’ di cinque morti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda mattinata di oggi in Germania a Stade (Bassa Sassonia). Lo riportano i media tedeschi.

Secondo le prime informazioni della polizia, sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco in strada, nella zona di Dankersstrasse. Gli agenti hanno arrestato un sospettato. “Si prega di evitare la zona!”, ha scritto la polizia di Luneburg su X.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).