Sparatoria in Germania, 5 morti a Stade. Arrestato un sospettato

IPA54863973 - Beamte des Entsch..rfungsdienstes der Polizei stehen in der N..he eines besch..digten Fahrzeugs vor einer Zufahrt zur Rheinbr..cke. Nach einem Vorfall mit einem Auto in der Mannheimer Innenstadt mit mindestens einem Toten und mehreren Verletzten ist der mutma..liche Fahrer nach Polizeiangaben festgenommen worden. Nach Polizeiangaben war ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren.

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – E’ di cinque morti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda mattinata di oggi in Germania a Stade (Bassa Sassonia). Lo riportano i media tedeschi.

Secondo le prime informazioni della polizia, sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco in strada, nella zona di Dankersstrasse. Gli agenti hanno arrestato un sospettato. “Si prega di evitare la zona!”, ha scritto la polizia di Luneburg su X.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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