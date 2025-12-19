Tragedia a Stromboli: un operaio di 37 anni muore schiacciato da una ruspa

MESSINA (ITALPRESS) Tragedia sul lavoro a Ginostra, frazione dell’isola di Stromboli. Un operaio di 37 anni, Carmelo Parisi, originario di Cefalù, è morto dopo essere rimasto schiacciato dall’escavatore cingolato che stava manovrando, ribaltatosi durante i lavori di messa in sicurezza di uno dei torrenti esondati nell’alluvione dell’ottobre 2024. L’incidente è avvenuto lungo la scalinata a tornanti che collega l’abitato allo scalo di Pertuso.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per una manovra errata e per la scarsa visibilità dovuta al buio. Un collega che si trovava con lui è rimasto lievemente contuso. Inutili i soccorsi prestati nell’immediatezza dai presenti e dal medico della guardia medica locale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il mezzo è stato sequestrato e la salma messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

-Foto di repertorio IPA Agency-

