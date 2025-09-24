Traffico di droga, sequestrati beni per 1 milione ad affiliati del clan dei Casamonica

CATANZARO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Catanzaro, in collaborazione con il Servizio Centrale I.C.O. e con i reparti territoriali e del Gico del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria alla sede di Roma, hanno dato esecuzione ad un provvedimento, con cui è stato disposto il sequestro di 3 unità immobiliari, 3 auto e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di 959 mila euro, direttamente o indirettamente riconducibili a 5 indagati, contigui al clan dei “Casamonica”, rientranti nella categoria dei soggetti connotati da “pericolosità sociale qualificata”.

Il sequestro è stato disposto dal Tribunale di Roma – Sezione III Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati nel 2023 sono finiti al centro di una pregressa attività di polizia giudiziaria, con l’esecuzione, fra l’altro, di 46 ordinanze di custodia cautelare, che ha riguardato una vasta organizzazione armata dedita al traffico di droga operante a Lamezia Terme e capeggiata da un esponente della cosca lametina Giampà, per cui ad ottobre sono state già inflitte 32 condanne con il rito abbreviato. In quel contesto gli odierni destinatari del provvedimento erano stati individuati tra i fornitori di narcotico del sodalizio con base a Lamezia Terme.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).