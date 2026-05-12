Prato, difende la collega e viene accoltellato: 23enne in gravi condizioni. Due fermati

FIRENZE (ITALPRESS) – Un ventitreenne italiano è stato aggredito e accoltellato la notte scorsa a Prato, nelle vicinanze di piazza Mercatale. Il giovane, che a causa dell’emorragia era andato in arresto cardiaco, è stato soccorso e rianimato dal personale sanitario del 118 e poi portato all’ospedale Santo Stefano di Prato in codice rosso. Le condizioni del ventitreenne sono definite gravissime.

Due uomini sono stati fermati. Da quanto ricostruito, il ventitreenne, italiano, dipendente di uno dei locali che si trovano sotto le logge di piazza Mercatale, intorno all’una della notte è uscito in compagnia di una collega dopo aver chiuso l’attività e ha incrociato due uomini che avrebbero molestato la ragazza e gli avrebbero chiesto dei soldi. Il ventitreenne avrebbe cercato di difendere la collega e a quel punto uno dei due uomini ha estratto un coltello col quale lo ha colpito al cuore.

– Foto di repertorio ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).