UDINE (ITALPRESS) – “La Regione è estremamente attenta alla

sicurezza nell’ambito del trasporto pubblico locale (Tpl) del

Friuli Venezia Giulia per il comparto su gomma. Per garantire

tutela e tranquillità al personale che svolge il servizio e agli

utenti che ne usufruiscono continua a mettere a disposizione

significative risorse per migliorare la qualità dei mezzi

impiegati, per la formazione e l’attrazione del personale, e per

implementare i controlli da parte della vigilanza privata, in

accordo con le quattro società del Tpl del Fvg e con le forze

dell’ordine, anche per il tramite della preziosa attività di

coordinamento delle prefetture”.

Lo hanno sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture e

Territorio, Cristina Amirante, e l’assessore regionale alla

Autonomie locali, Funzione pubblica e Sicurezza, Pierpaolo

Roberti, che questa mattina hanno partecipato, e sono

intervenuti, al tavolo sulla sicurezza nell’ambito del Trasporto

pubblico locale su gomma (urbano ed extraurbano), vertice

organizzato nella sede della Prefettura di Udine, alla presenza

di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella specifica

tematica, a partire dal prefetto, Domenico Lione.

“Oggi abbiamo affrontato insieme un tema molto importante, legato

alle aggressioni che si sono verificate lo scorso anno e a

cavallo delle festività natalizie a bordo degli autobus del

trasporto urbano ed extraurbano – ha spiegato Amirante -. Per le

infrastrutture, in Stabilità abbiamo previsto un contributo

straordinario di 9,9 milioni di euro già erogato alle società del

Tpl per mettere in campo azioni per il miglioramento delle

condizioni di lavoro del personale: interventi che potranno

andare da dotazioni fisiche all’interno dell’autobus non comprese

dagli obblighi di contratto, ad altri interventi legati alla

formazione e finalizzati anche all’attrattività della

professione. Le quattro società valuteranno le azioni da

intraprendere in quest’alveo, in pieno accordo con la Regione”.

“Per quanto di sua competenza, questa Amministrazione regionale è

partita già nel 2023 finanziando la sicurezza sussidiaria: una

sperimentazione puntuale che ha dato ottimi risultati, anche in

termini di dissuasione e prevenzione, che ha visto l’impiego di

guardie giurata a bordo dei mezzi pubblici su gomma – ha

ricordato Roberti -. La bontà di quel provvedimento ci ha spinto

a rendere strutturale quell’iniziale finanziamento, facendolo

rientrare nel piano nel Programma sicurezza. In tal senso c’è già

una posta di bilancio nel 2025, con uno stanziamento di 500.000

euro, che diventano 1,5 milioni in 3 anni, risorse eventualmente

aumentabili alla necessità”.

Il tavolo di oggi è stato aggiornato con l’obiettivo di

trasformarlo in tavolo regionale sulla specifica tematica,

tenendo conto delle evidenze che giungono dal territorio, ove il

fenomeno dell’aggressione sul mezzo pubblico su ruota si comincia

a registrare non solamente nei capoluoghi di provincia, ma anche

in altre località della regione.

