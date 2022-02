FIRENZE (ITALPRESS) – Sono stati ritirate le procedure di licenziamento per diciotto dipendenti di due concerie di Fucecchio, Alba e Pegaso. E’ questo l’esito del percorso di confronto che si è sviluppato attraverso il tavolo convocato dalla Regione Toscana.

A novembre le due storiche concerie, che appartengono alla stessa proprietà, avevano avviato le procedure per 18 dipendenti considerati in esubero, su 88 addetti complessivi. Subito è stata attivata l’unità di crisi presso la Regione Toscana e, sia grazie al lavoro del tavolo istituzionale, sia grazie a quello procedurale attivato con Arti (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego) è stato possibile giungere a una conclusione positiva.

“Quando si dà il giusto valore al confronto si riescono a possono trovare soluzioni non traumatiche e alternative al licenziamento come è avvenuto oggi” commenta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Ringraziamo la proprietà – sottolinea Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del presidente della Regione – per questa disponibilità al dialogo e i sindacati per il grande impegno profuso nella ricerca di una soluzione. Il risultato finale è il migliore possibile: il mantenimento di tutti i posti di lavoro”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com