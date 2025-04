FIRENZE (ITALPRESS) – Marco Landi è il neo vicepresidente del Consiglio regionale toscano. Landi è stato eletto questo pomeriggio nel corso dei lavori d’aula in svolgimento a Palazzo del Pegaso a Firenze. L’elezione si è resa necessaria per le dimissioni di Marco Casucci, che nei giorni scorsi ha lasciato la Lega per passare a Noi Moderati e dunque da oggi è entrato a far parte del gruppo misto. Landi ha raccolto 14 voti, mentre 24 sono state le schede bianche. Contestualmente Landi si è dimesso dal ruolo di portavoce dell’opposizione del Consiglio regionale toscano.

“Ringrazio l’aula di questo voto, in particolare il gruppo consiliare della Lega che ha sostenuto questa candidatura e tutto il centrodestra, l’opposizione, e tutti quelli che hanno votato ed hanno ritenuto che la mia figura possa rappresentare al meglio, nell’ufficio di presidenza, questo consiglio nell’imparzialità che si deve nei lavori d’aula”, ha detto Landi dopo la sua elezione a vicepresidente del Consiglio regionale. “Permettetemi anche di ringraziare per questi quattro anni e mezzo da portavoce dell’opposizione, che credo di aver svolto in maniera seria e corretta. Spero di mettermi a disposizione per fare sempre un lavoro positivo e propositivo” ha concluso Landi.

