Toscana, Giani “Lavoriamo a reddito di cittadinanza attraverso Fse”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Mi dicano dove tagliare questi 300 milioni che loro non hanno voluto approvare il consiglio regionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani rispondendo, a margine dell’inaugurazione di Fiera Didacta, a chi gli ha chiesto un commento all’accusa mossa dai consiglieri regionali toscani di Fratelli d’Italia di un buco di 300 milioni nella sanità toscana.

“Oggi approviamo in Consiglio regionale un investimento nella sanità – ha aggiunto Giani-. Chi si propone di vedere cosa stiamo facendo si accorge che è quello di investire sulla sanità e di portarla, lo dice il governo, il loro stesso schieramento. a essere la seconda sanità in Italia. Questo risulta dai Lea, livelli essenziali di assistenza, 300 indicatori, è oggettivo, ma siamo la seconda in Italia perché mettiamo questi 310 milioni del bilancio regionale in aggiunta al fondo sanitario nazionale. Se seguissimo la strada di Fratelli d’Italia che parla di buco saremmo probabilmente la decima, undicesima, dodicesima”.

“Io ne ho parlato con loro e l’apprezzo, la condivido, ci sto già lavorando – ha risposto Giani a chi gli ha chiesto cosa ne pensi della proposta di Sinistra italiana di varare in Toscana un reddito di cittadinanza.

“Lo sto facendo attraverso gli Fse, ovvero il Fondo Sociale Europeo che siamo a metà dei programmi europei che sono 2021-2027 -ha aggiunto – Quest’anno sarà l’anno della revisione, ovvero della presa d’atto dei progetti che magari possono aver lasciato dei residui economici perché non si sono completati fino in fondo, quindi da qui al prossimo autunno quando noi arriviamo appunto alla revisione del percorso sicuramente io ritaglierò delle risorse per impostare quel reddito cittadino, quel reddito sociale, che è un reddito che deve avere una valenza anche di controprestazione in termini di lavori e io penso sul piano dei lavori socialmente utili, un reddito sociale per chi oggi è rimasto fuori dal mercato del lavoro”.

“In Toscana c’è un welfare, un modo di vivere le relazioni e di fare comunità che vede nella scuola elemento centrale e questo è un messaggio che vogliamo dare a livello nazionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine dell’inaugurazione di Fiera Didacta in svolgimento a Firenze. E a chi gli ha chiesto un commento all’iniziativa avanzata dal Comune di Firenze di dare lo Ius Scholae a tutti i bambini stranieri che abbiano svolto almeno cinque anni di studi fra istituti primari o secondari, Giani ha risposto:“Sicuramente è una bella iniziativa che noi apprezziamo e devo dire che anche nei confronti del ministro Valditara che oggi sarà qui presente si cala proprio nel giorno giusto”.

