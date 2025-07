Toscana, Giani “Entro la fine di luglio l’ufficializzazione della candidatura”

FIRENZE (ITALPRESS) – Eugenio Giani è fiducioso che il centrosinistra possa ufficializzare la candidatura a presidente della Regione Toscana in vista delle prossime elezioni regionali, che si svolgeranno in autunno proprio in Toscana, entro la fine di questo mese di luglio. È stato lo stesso Giani ad annunciarlo a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze, dicendo che “penso che per fine luglio si possa arrivare a definire, chiarire e ufficializzare” il candidato governatore del centrosinistra in Toscana.

Candidato che, salvo sorprese, sarà proprio Eugenio Giani. “Mi sembra le cose si stiano evolvendo positivamente – ha aggiunto Giani -. Rimettendomi io all’attività e allo sviluppo delle trattative da parte del partito a livello regionale e a livello nazionale, per poter armonizzare quelli che sono i candidati del centrosinistra nelle cinque regioni in cui si voterà in modo diretto nel prossimo autunno, la situazione che si è venuta a determinare a Napoli dove ci si sta orientando per la Campania sul candidato pentastellato Roberto Fico, sta portando a equilibrare quelli che saranno su un piano nazionale i candidati del centrosinistra, e quindi a poter designare quello che a livello regionale può essere l’inizio della campagna elettorale”.

E a chi gli ha domandato se pensa che la sua candidatura a presidente della Regione Toscana possa essere sostenuta anche dal Movimento cinque Stelle, Giani ha chiosato: “Questa è la cosa che deve essere verificata, soprattutto attraverso un lavoro sui programmi che è appena iniziato, ma visto come si stanno sviluppando le cose nell’armonia a livello nazionale, sicuramente c’è un sussulto di responsabilità in tutte le forze politiche del centrosinistra per arrivare a una sintesi e a un’aggregazione condivisa, di quello che viene chiamato il campo largo”, ha concluso Giani.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).