Toscana, Giani “Abbiamo impegnato 75 milioni per il rinnovamento degli impianti sportivi”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Come Regione Toscana, in una legislatura che si sta concludendo, abbiamo impegnato più di 75 milioni per il rinnovamento, la manutenzione, la ristrutturazione degli impianti sportivi, un record assoluto, mai si era raggiunto questa destinazione di risorse, ma ne sono orgoglioso perché ha coinvolto interventi per 236 comuni su 273, e questo ha portato a vedere gli spogliatoi nuovi, campi rifatti, ristrutturazioni, ma anche dei nuovi impianti e conseguentemente”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una iniziativa organizzata da Anci Toscana e da Sport e salute, in svolgimento a Coverciano.

“Sono contento perché sento di aver dato un contributo forte allo sport che oggi si presenta anche col volto di Sport e Salute con quello che è il bando missione per lo sport, e quindi il sostegno di istituzioni pubbliche che possono, coordinate dall’Associazione dei Comuni, supportare quello che è un carico di manutenzione che in Toscana è più dell’80% gravante sui Comuni” ha concluso Giani.

