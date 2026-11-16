Tornano i Queen per Natale: da oggi disponibile in digitale una nuova versione di “Thank God It’s Christmas… Again!”

MILANO (ITALPRESS) – È disponibile da oggi in digitale “Thank God It’s Christmas… Again!” dei Queen, la nuova versione del celebre classico natalizio del 1984, arricchita da parti strumentali registrate ex novo e da ulteriori cori interpretati da Roger Taylor e Brian May.

Registrato e missato originariamente in tutta fretta oltre quarant’anni fa con una drum machine, il brano – che ad oggi conta quasi mezzo miliardo di stream – è stato rielaborato all’inizio di quest’anno in studio da Taylor e May insieme ai coproduttori Joshua J Macrae, Justin Shirley-Smith e Kris Fredriksson. Alla storica interpretazione vocale di Freddie Mercury, incisa in un’unica sessione a Monaco di Baviera nel novembre 1984, sono state aggiunte una vera batteria, nuove chitarre, cori e arrangiamenti natalizi per conferire al pezzo il classico sound della band.

“È davvero bello, in un certo senso, chiudere il cerchio”, spiega Brian May. “All’epoca fu tutto fatto di corsa per uscire in tempo per Natale. La nostra nuova casa discografica, Sony, ritiene che il brano non abbia mai avuto la visibilità che merita a livello mondiale. Così siamo tornati in studio aggiungendo tutti quegli elementi di produzione che avremmo inserito già all’epoca se ne avessimo avuto il tempo. La voce originale di Freddie risplende più che mai, e noi ci abbiamo aggiunto un bel po’ di magia e splendore”.

Soddisfatto anche Roger Taylor: “Ho sempre avuto la sensazione che non fosse diventato un pezzo dei Queen perfetto quanto avrebbe potuto esserlo. Rielaborarlo con nuovi cori, una vera batteria e parti aggiuntive di chitarra ci ha permesso di portarlo finalmente ai nostri più alti standard qualitativi”.

-Foto ufficio stampa parole e dintorni-

(ITALPRESS).