La Treccani ricorda Anna Marchesini, l’attrice del Trio entra Dizionario biografico e tematico delle donne

ROMA (ITALPRESS) – Anna Marchesini (Orvieto, 19 novembre 1953- Orvieto 30 luglio 2016), indimenticabile protagonista del Trio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tra le interpreti più versatili dello spettacolo italiano è entrata nel Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia con una voce che, a dieci anni dalla scomparsa, ne ripercorre la carriera, caratterizzata da un inesauribile repertorio di maschere e da un’arte sospesa tra ironia, malinconia e introspezione. “Intronauta per natura”, curiosa e dedita a “ingurgitare” le vite degli altri, Marchesini sviluppa fin da giovane una straordinaria capacità di osservazione, trasformando gesti, inflessioni e comportamenti umani in materia di creazione artistica. Le prime esperienze teatrali, tra cui il Platonov di Cechov (1979-80), ne rivelano il talento interpretativo e la naturale inclinazione alla comicità. Ma è il sodalizio artistico con Tullio Solenghi e Massimo Lopez, nato nel 1982 con il varietà radiofonico Helzapoppin radio 2, ad aprire la strada alla consacrazione televisiva. Parodie, trasformazioni e caricature surreali, scandite da un ritmo fulmineo e da battute dal sapore nonsense, definiscono la comicità del Trio, che debutta sul piccolo schermo nel 1985 con Tastomatto e si consolida con Domenica in, che incorona il gruppo. Alla popolarità televisiva si affianca quella teatrale di Allacciare le cinture di sicurezza (1988), premiato con il Biglietto d’oro per il più alto incasso dell’anno.

Anna Marchesini, dopo l’uscita di Lopez dal Trio nel 1994 e le successive esperienze con Solenghi, intraprende un percorso autonomo, continuando a sfoggiare anche in televisione il suo nutrito carnet di maschere: dalla signorina Carlo alla sessuologa Merope Generosa, fino alle imitazioni di Gina Lollobrigida e Rita Levi-Montalcini. Una parodia “al plurale” che le consente di dare vita a intere folle di personaggi, abitando contemporaneamente “mille volti” e rivelando, attraverso la deformazione comica, debolezze e contraddizioni profondamente umane. La sua ironia, a tratti malinconica e sempre più introspettiva, trova piena espressione negli spettacoli teatrali – dalle opere di Alan Bennett, con Parlano da sole (1997-98), Una patatina nello zucchero (1999-2000) e La cerimonia del massaggio (2002-03), fino a Giorni felici (2008-09) di Samuel Beckett – e nella produzione letteraria, inaugurata con Il terrazzino dei gerani timidi (2011), seguito da Di mercoledì (2012) e Moscerine (2013). Afflitta da tempo dall’artrite reumatoide, Marchesini si spegne a Orvieto il 30 luglio 2016. “Sono così interessata, appiccicata, morbosamente ghiotta, obesa di vita – aveva dichiarato a Fazio nella sua ultima apparizione pubblica – che mi interessa pure la morte, che di essa è il finale. E non è detto”. Il Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia è un’opera unica in tre volumi di oltre 2.500 pagine che raccoglie 650 profili di donne – italiane o legate in modo significativo alla storia del Paese – attive dal Settecento ai primi decenni del XXI secolo.

Diretto da Emma Giammattei, il Dizionario nasce dall’esigenza di restituire piena visibilità storiografica e pubblica alla presenza femminile nella storia italiana, proseguendo e rinnovando la tradizione del Dizionario biografico degli Italiani. Accanto alle biografie, ricostruite nei loro contesti storici, sociali e culturali, l’opera propone saggi tematici che approfondiscono alcuni snodi nevralgici della storia delle donne e della gender history, componendo un articolato mosaico che invita a riconsiderare la memoria nazionale alla luce di una presenza a lungo marginalizzata. Ad Anna Marchesini è dedicata anche una puntata di Effetto Matilda, il podcast realizzato da Edulia dal Sapere Treccani in occasione della pubblicazione del Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. Condotto da Sofia Assante e disponibile sulle principali piattaforme di streaming audio, il podcast si articola in dieci episodi che ripercorrono le vicende umane e professionali di alcune delle protagoniste dell’opera.

– foto ufficio stampa Treccani –

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