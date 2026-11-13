Sfera Ebbasta anticipa al 20 novembre l’uscita del suo nuovo album “Purosangue”

MILANO (ITALPRESS) – Un messaggio diretto, inequivocabile, che campeggia sui palazzoni della sua Cinisello Balsamo: “Le strade non possono più aspettare”. Così Sfera Ebbasta annuncia “Purosangue”, il nuovo album in uscita per Universal Music Italia che arriverà venerdì 20 novembre, anticipando di tre settimane la pubblicazione inizialmente fissata per l’11 dicembre.

Un’attesa diventata troppo grande per essere contenuta. Da quando ha annunciato il nuovo progetto discografico, l’attenzione è cresciuta costantemente, alimentando aspettative, curiosità e un fermento che ha attraversato la sua community ben oltre i confini dei social. È proprio questa risposta del pubblico, questo desiderio sempre più impaziente di nuova musica, ad aver spinto Sfera ad anticipare l’uscita del disco.

Sui palazzi di via Friuli, coordinate essenziali della geografia personale e artistica del Trap King, Sfera riscrive il destino discografico di “Purosangue”.

Il titolo richiama un’identità che non conosce compromessi, un’appartenenza che trascende ogni traguardo, una natura impossibile da addomesticare. E in questa scelta di anticiparne l’uscita c’è qualcosa di profondamente coerente con lo spirito del progetto: l’urgenza di esprimersi, l’istinto di seguire il proprio ritmo, la volontà di non lasciare che siano le convenzioni a dettare i tempi.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).