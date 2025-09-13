Tornano “Le Iene” su Italia 1 con Veronica Gentili e Max Angioni

ROMA (ITALPRESS) – Da domani in prima serata su Italia 1, al via la nuova stagione de “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tornano i reportage, le inchieste e le interviste, che caratterizzano da sempre la trasmissione e che sono affidati agli inviati del programma.

Anche quest’anno, si legge in una nota, “lo show ospita in studio delle guest star: grandi protagonisti del panorama sportivo, musicale, artistico e cinematografico che porteranno in scena monologhi su temi di attualità, capaci di offrire spunti di riflessione o di discussione”.

Tra gli ospiti in studio nel primo appuntamento: il cantante Alfa, la campionessa mondiale di volley femminile 2025 Sarah Fahr e il super modello della maison di Giorgio Armani Fabio Mancini. Tra i servizi in onda: Filippo Roma fa luce su un club esclusivo, la ‘Scommessa Collettiva’, creato dal giornalista e politico Mario Adinolfi, che avrebbe promesso rendimenti fino al 40% annuo e capitale garantito. Nel servizio, la testimonianza di alcune persone che raccontano di avergli consegnato i propri risparmi, convinte dai guadagni garantiti, ma che non avrebbero mai ricevuto interamente le somme promesse.

Nicolò De Devitiis ha raggiunto Achille Polonara, uno dei più importanti e longevi giocatori di basket italiani, a Valencia dove ha trascorso gli ultimi mesi per fare una terapia sperimentale dopo che gli è stata diagnosticata una leucemia mieloide.

