ROMA (ITALPRESS) – La Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni. Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su “Chi l’ha visto?” – programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell’offerta del Servizio pubblico – e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
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