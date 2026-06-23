IlSole24OreTV approda al canale 63 del digitale terrestre

MILANO (ITALPRESS) – IlSole24OreTV celebra il suo primo anniversario con una nuova tappa strategica: da domani sarà visibile al numero 63 del digitale terrestre. Un passaggio, reso possibile grazie all’accordo con GMH SpA del Gruppo Sciscione, che porta IlSole24OreTV a una numerazione a due cifre, collocandolo nel primo arco dei canali tematici nazionali.

Nel primo anno di attività il canale ha esteso progressivamente la propria presenza oltre la televisione lineare, sviluppando una distribuzione integrata su digitale terrestre, streaming, piattaforme FAST e OEM. Questa strategia consente a IlSole24OreTV di presidiare l’intero ecosistema di fruizione e a 24 ORE System, concessionaria del Gruppo, di ampliare l’offerta pubblicitaria dalla tv lineare al mercato della CTV, abilitando una copertura cross-platform tra ambienti televisivi e digitali.

Il palinsesto, in continua evoluzione, si arricchisce di nuove produzioni originali e collaborazioni editoriali, lungo due direttrici complementari: da un lato il presidio dei temi core dell’informazione, dall’altro l’apertura a passioni e linguaggi trasversali.

Tra i format, “Il Punto”, programma quotidiano in diretta dalle redazioni de Il Sole 24 Ore, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 12, approfondisce in tempo reale i temi economici e finanziari del giorno con analisi, ospiti e dati di Borsa in collaborazione con Radiocor.

Accanto a questo, “Confini”, nuova serie targata 24 ORE NextMed, debutta il 25 giugno, mentre l’offerta si amplia con “Rabona”, talk calcistico condotto da Marialuisa Jacobelli; “Quattroruote”, magazine premium sull’automotive condotto da Marco Pascali e prodotto da Editoriale Domus; “Chrono GP”, dedicato alla Formula 1 e al motorsport; “Yacht Design”, sul mondo della nautica; e “HTSI Collection”, format televisivo del magazine How To Spend It dedicato ad arte, design, moda e lifestyle.

“Con questa evoluzione, IlSole24OreTV consolida il proprio ruolo di eccellenza editoriale e riferimento autorevole per chi cerca una narrazione chiara, approfondita e affidabile: dall’informazione alla cultura e al lifestyle, fino allo sport e all’intrattenimento intelligente il canale valorizza la forza delle testate, delle competenze e delle diverse aree del Gruppo, insieme al contributo di partner qualificati, per offrire un racconto capace di interpretare la complessità del presente e aprire spazio al dibattito e alle idee che guardano al futuro”, ha dichiarato Federico Silvestri, Ceo del Gruppo Il Sole 24 Ore.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).