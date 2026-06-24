Esce “Antidroga”, il nuovo singolo di Emma con Fabri Fibra

ROMA (ITALPRESS) – Presentato a sorpresa ieri sera sul palco dei Tim Summer Hits di Piazza del Popolo a Roma, “Antidroga” è il nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra in radio e in digitale da venerdì prossimo. Dopo aver collaborato a “In Italia 2024”, una nuova versione dell’iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, i due artisti consolidano il loro legame artistico con un brano inedito che riesce ad unire perfettamente il mondo pop con l’urban. Prodotto da Zef, “Antidroga” è scritto da Zef, Alessandro La Cava, Fabri Fibra ed Emma. “‘Antidroga’ è un brano in cui credo moltissimo che rappresenta a pieno il mio attuale percorso musicale – racconta Emma – e cantarlo insieme a Fabri per me è un sogno. Menzione speciale anche al tocco magico di Zef che ha dato al brano un’unicità senza tempo”. Emma quest’estate tornerà live calcando per la prima volta il palco degli Ippodromi di Roma (2 luglio) e di Milano (9 settembre).

– foto ufficio stampa Friends and Partners –

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