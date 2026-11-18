Home Video News Economia Torna a Milano L’Artigiano in Fiera, Intiglietta “2.700 espositori da 80 Paesi”
Torna a Milano L’Artigiano in Fiera, Intiglietta “2.700 espositori da 80 Paesi”
MILANO (ITALPRESS) - Torna a Fieramilano (Rho) dal 5 al 13 dicembre l'appuntamento con "Artigiano in Fiera", la manifestazione che raccoglie 2.700 artigiani provenienti da 80 Paesi del mondo distribuiti all'interno di otto padiglioni espositivi. A tracciare le linee guida della nuova edizione, in un'intervista all'agenzia di stampa Italpress, è Antonio Intiglietta, presidente di GEFI, la società organizzatrice dell'evento. trl/gsl