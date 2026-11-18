Artigiano in Fiera, Intiglietta “Protagoniste le micro imprese, sono 66% del Paese”

MILANO (ITALPRESS) -All'Artigiano in Fiera di Milano protagonista sarà il tessuto produttivo italiano. Lo ha detto Antonio Intiglietta, presidente di Gefi, società che organizza la manifestazione fieristica all'Agenzia di Stampa Italpress, evidenziando come le micro-imprese rappresentino oltre il 66% dell'economia nazionale e raggiungano, insieme alle piccole imprese, il 99,4% dell'intero sistema produttivo del Paese,. "Spesso la micro e piccola impresa è fuori dai radar delle politiche pubbliche ed europee, che si concentrano genericamente sulle PMI", rimarca il presidente di Gefi.(ITALPRESS) trl/gsl