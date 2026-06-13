Torino, blitz antidroga nel quartiere Barriera di Milano: 15 arresti

TORINO (ITALPRESS) – Intensificati i controlli antidroga nel quartiere Barriera di Milano a Torino, nell’ambito di servizi disposti dalla Questura e condotti dalla Squadra Mobile e dai Falchi della Polizia di Stato tra inizio maggio e la prima decade di giugno.

Le operazioni si sono concentrate nelle aree di largo e corso Giulio Cesare, nel parco Sempione e nelle vie limitrofe, considerate tra le più esposte al fenomeno dello spaccio. Nel corso delle attività sono state arrestate 15 persone, tutte di nazionalità straniera, ritenute responsabili dello spaccio di sostanze stupefacenti in strada.

Sequestrati ingenti quantitativi di cocaina, hashish, eroina, marijuana e crack, oltre a circa 13 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Parallelamente, i servizi di controllo hanno coinvolto anche Volanti e Commissariato di zona, che hanno complessivamente arrestato 63 persone, identificate circa 600 persone e denunciato 22 soggetti per diversi reati, tra cui invasione di terreni ed edifici, stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Controllati inoltre 250 veicoli e verificati 8 esercizi commerciali, con sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro. Le attività di controllo proseguiranno con cadenza regolare nell’area.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).