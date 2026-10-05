Tommaso Cerno torna su Rai 2 con “2 di picche”, più cronaca e ospiti in contraddittorio

MILANO (ITALPRESS) – “Il mio tentativo è quello di dire qualcosa che non ho già sentito. Criticatemi quando farò il contrario”. Tommaso Cerno presenta così la seconda edizione di “2 di picche”, partita oggi alle 14 su Rai2 e in onda dal lunedì al venerdì. Il programma torna con un nuovo studio, nuove grafiche e l’intenzione di voler ospitare, nei suoi tre minuti di editoriale, anche voci in contraddittorio con il conduttore. “Abbiamo scoperto che in tre minuti ci sta pure l’ospite”, spiega Cerno sorridendo. L’eventuale confronto sarà affidato a una domanda su un tema di attualità: “Quando ci sarà un ospite dovrà essere l’antitesi di quello che noi sosteniamo e pensiamo”. L’obiettivo è costruire “una mossa e una contromossa”, dando voce al cittadino, che è il due di picche del titolo: “Ma tanti due di picche alla fine giocano meglio del poker d’assi, se sai far funzionare il dibattito”.

La conferma del programma per un’altra stagione, sottolinea il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini, “non è mai un atto automatico, è frutto di una precisa scelta editoriale. 2 di picche ha dimostrato di avere una propria voce, chiara e riconoscibile”. Il punto, aggiunge, è “invitare a riflettere sulle contraddizioni che caratterizzano il nostro tempo, il nostro Paese e la nostra società”. Quanto agli ascolti, Corsini parla di “circa il 5% di share medio, oltre 600 mila telespettatori. Un risultato in linea con gli obiettivi della propria fascia”, arginando le polemiche preventive sui risultati della prima stagione. La scelta editoriale della seconda stagione prevede più cronaca, perché “dalla cronaca vengono fuori i problemi della gente. Anche fatti apparentemente piccoli possono portare al centro del dibattito le difficoltà dei cittadini”, osserva Cerno.

Tra i temi ci sarà Garlasco, che Cerno ipotizza di affrontare già domani: “In Italia a volte il protagonismo è più forte della verità”. Il programma proverà a offrire elementi nuovi: “Cercheremo di dare anche delle notizie”, sottolinea il giornalista. Allo studio anche una “stanza ‘2 di picche’ che vive al di fuori dei tre minuti del programma”, per raccogliere attraverso i social domande e proposte del pubblico: “Le proteste, le polemiche verranno raccontate”. Cerno torna sulla prima edizione e rivendica la libertà di espressione avuta in Rai: “Mi ha lasciato libero di dire quello che pensavo, anche quando qualcuno, magari, non era d’accordo”. Cita Bruno Vespa e Marco Damilano per sottolineare la presenza di punti di vista diversi nel servizio pubblico: “Nel pluralismo ci vuole anche Cerno, ogni tanto, perché non si capisce perché uno può dire tutto e io no”. “Sento dire che in Italia non c’è la libertà di parola. Io credo che non esista un Paese dove si sentono tante minchiate come in Italia nello stesso giorno”, aggiunge ironicamente. Ricorda che le sue posizioni suscitavano polemiche già all’esordio televisivo, nel 2012, quando intervenne, da esperto di relitti, sul naufragio della Concordia. Quanto all’esperienza parlamentare, racconta di essersi sentito fuori posto e di aver riscoperto il legame con il giornalismo: “Era un posto dove non c’entravo niente. Mi sono reso conto di quanto amassi il mio lavoro”. Cerno è tornato anche sulla proposta di Roberto Vannacci di vietare nella fascia protetta i contenuti televisivi definiti “genderisti” e “omosessualisti”: “Ho sentito dire che, siccome sono omosessuale, dovrei andare in fascia protetta. L’ha detto il generale Vannacci”. E, alla domanda su un possibile confronto in trasmissione sul tema nel suo programma, risponde: “Lo farei volentieri, lo chiederò al generale”. “Avendo frequentato militari per tutta la vita, ne sa di uomini, pur per altri motivi, tanto quanto me”, aggiunge ironicamente. Quindi rilancia: “Vediamo se ci viene. Mettiamo già sul tavolo il Vannacci-Cerno sulla fascia protetta”.

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