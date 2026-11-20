MILANO (ITALPRESS) – E’ uscito il nuovo album di Sfera Ebbasta, “Purosangue”, pubblicato da Universal Music Italia e prodotto da Money Gang Rec. Il progetto -il suo settimo album in studio- arriva a tre anni di distanza da X2VR, anticipato dal singolo Lontano. Un ritorno discografico che porta con sé anche un nuovo, importante annuncio live: nell’estate 2027 Sfera Ebbasta sarà nuovamente protagonista negli stadi italiani con due appuntamenti prodotti e organizzati da Vivo Concerti, il 17 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 16 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Attraverso 11 brani, Sfera costruisce un racconto che alterna sicurezza e forza espressiva a vulnerabilità e introspezione, dando spazio a sfumature differenti della propria personalità. Ad accompagnarlo in questo percorso ci sono Ghali, Shiva, Geolier, Tony Boy e Pyrex, amici e colleghi con cui condivide un rapporto artistico e personale.

– foto ufficio stampa Goigest –

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