ROMA (ITALPRESS) – I Take That pubblicano oggi “Dreamers”, il loro attesissimo decimo album in studio, che celebra la storia della band guardando al contempo verso il futuro. Nel realizzare questo album, la band ha voluto aprire le porte del proprio mondo, cogliendo l’opportunità di collaborare con amici di vecchia data e nuovi e di celebrare le qualità intramontabili dei Take That: armonie, grande maestria musicale ed evoluzione artistica. Il risultato finale, il loro decimo album in studio, è un disco brillante ed energico, ricco di successi pop e ispirato alla disco, alla house e al pop classico. Dal brano di apertura “Wonderkids” – un commento incisivo e ironico sul percorso della band, con una maestria musicale che ricorda i classici brani dei Take That come “Patience” e “Back For Good” – al brano di chiusura “Masterpiece” – scritto insieme a Tom Odell e caratterizzato da molteplici tonalità di delicato pianoforte – la band celebra il percorso compiuto finora guardando con determinazione al futuro.

Gary, Mark e Howard hanno dichiarato: “Quando stavamo realizzando questo album, il nostro decimo come gruppo, non avevamo intenzione di scrivere qualcosa che riflettesse sulla nostra carriera insieme. Tuttavia, in un anno che per noi è già stato così incredibile, ciò che è emerso quando abbiamo iniziato a condividere musica e idee è stato che avevamo preso il meglio di ciò che avevamo imparato come Take That e lo avevamo riversato in queste canzoni. Siamo molto felici e orgogliosi di ciò che abbiamo creato e non vediamo l’ora che tutti possano ascoltarlo”.

– foto ufficio stampa Universal Music Italia –

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