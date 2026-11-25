Todde “Impegno della Regione Sardegna contro la violenza sulle donne”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "L'eliminazione della violenza contro le donne non è un problema delle donne, ma è un problema culturale . Quello che stiamo facendo come Regione Sardegna è di muoverci su diversi fronti: intanto con il Reddito di Libertà, stiamo intervenendo sul rafforzamento dei centri antiviolenza, abbiamo investito anche per lavorare sul contesto dell'universo maschile". Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. (Fonte video: Ufficio stampa Regione Sardegna)