Paladino d’Oro, Varchi “Rende Palermo capitale del cinema sportivo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Una manifestazione importantissima che rende Palermo capitale del cinema sportivo a livello mondiale, una storia lunghissima che si rinnova ogni anno con prodotti cinematografici di eccellenza e di avanguardia. Ecco perché siamo molto lieti di ospitare ancora una volta a Palermo questa rassegna, un evento culturale che fa bene alla città". Lo ha detto il Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, Carolina Varchi, a margine della presentazione della 46esima edizione del Paladino d'Oro Sport Film Festival, che si terrà a Palermo dall'1 al 7 dicembre. Si tratta del più antico festival al mondo dedicato al cinema sportivo, nato nel 1979 da un'idea dei giornalisti Vito Maggio e Sandro Ciotti. xv6/vbo/gtr