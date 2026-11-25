Tian “Xinhua dà grande importanza alla collaborazione con i media italiani”

ROMA (ITALPRESS) - In qualità di agenzia di stampa nazionale della Cina, Xinhua "attribuisce grande importanza al rafforzamento della collaborazione con i media e i centri di ricerca italiani". Lo ha dichiarato ai microfoni dell'agenzia Italpress Tian Fan, direttore dell’Ufficio regionale europeo dell’agenzia Xinhua. Tian ha partecipato ieri a Roma al Forum Cina-Italia Media e think-thank 2026 promosso proprio da Xinhua, anche con la collaborazione dell'Italpress, sua agenzia partner in Italia. "Il nostro obiettivo è fare di questa iniziativa un appuntamento stabile e riconoscibile, che ci permetta, insieme agli amici dei media e dei think tank italiani, di fare ogni anno un bilancio e una riflessione sull'evoluzione delle relazioni tra Cina e Italia e tra Cina ed Europa", ha aggiunto Tian. lcr/azn