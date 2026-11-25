Mattarella a Italia-Turchia, Petrucci “Presenza che ci emoziona”

ROMA (ITALPRESS) - "La presenza del numero uno del Paese, del presidente della Repubblica, dà anche una certa emozione". Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, commenta così la presenza annunciata per giovedì sera a Roma di Mattarella per assistere alla sfida fra Italia e Turchia, valida per le qualificazioni mondiali. "Incontriamo una squadra fortissima, a punteggio pieno, argento agli ultimi Europei, però abbiamo un grande commissario tecnico, un grande staff e ce la metteranno tutta per fare bella figura", ha aggiunto Petrucci, annunciando anche ci sarà anche un omaggio a Giorgio Armani. mec/glb/azn