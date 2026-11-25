Italpress-Xinhua, Borsellino “Un anno di collaborazione intensa e proficua”

ROMA (ITALPRESS) - Un anno di collaborazione “intensa e proficua”: così Gaspare Borsellino, direttore dell’agenzia Italpress, traccia il bilancio del primo anno di cooperazione con la cinese Xinhua. “Sicuramente un bilancio positivo, un anno di scambi fra due mondi diversi che si sono uniti e hanno trovato insieme una sintesi, quella di poter comunicare le notizie più importanti che dalla Cina arrivano in Italia e che quindi riguardano anche il nostro mondo”, ha dichiarato Borsellino a margine del Forum Cina-Italia Media e think-thank 2026 che si è svolto a Roma. Una cooperazione, ha aggiunto Borsellino, che si inserisce nel solco di un più ampio progetto di internazionalizzazione intrapreso dall’agenzia fondata a Palermo. xa0/lcr/azn