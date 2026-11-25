Falcone “Dall’Ue subito soluzioni su energia e potere d’acquisto”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Crediamo che il carovita sia oggi l'emergenza sociale ed economica che più affligge gli europei. Soprattutto sta colpendo le famiglie medie e a basso reddito. Ecco perché l'Europa non può girarsi dall'altro lato, ma deve immediatamente fornire delle soluzioni adeguate, soprattutto per il contenimento e la riduzione dei costi di energia, soprattutto inoltre per l'aumento del potere d'acquisto". Così l’eurodeputato di Fratelli d'Italia, Marco Falcone, in un'intervista alla Italpress. xf4/ads/azn