Mannion “Un onore giocare con Italia davanti alla mia famiglia”

ROMA (ITALPRESS) - "Per me è sempre un onore giocare per la nazionale, indossare la maglia azzurra, e lo è anche giocare davanti alla mia famiglia: stavolta le due cose si mescoleranno". Niccolò Mannion, da questa stagione in forza alla BC Roma, sarà fra i protagonisti della sfida del PalaEur che metterà di fronte Italia e Turchia nelle qualificazioni mondiali. mec/glb/azn