Tg Sport – 9/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Primo Trofeo Silvio Berlusconi al Milan - Nessuno vuole Lukaku, messaggio dei tifosi della Juve - Salto in lungo, Furlani oro all’Europeo Under 20 - Atp Toronto, Sonego spera poi crolla contro Murray - Auguri Superpippo, Inzaghi compie 50 anni - Brilla il rosso Ducati, la Ferrari invece è sbiadita mc/gtr