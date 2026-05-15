Tg Sport – 15/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Caos Derby: accordo ufficiale, Roma-Lazio si gioca domenica alle 12 - Milan: Cardinale tuona, "Senza Champions è un fallimento" - Lazio, aria di addio tra Sarri e Lotito - Brasile, Carlo Ancelotti blindato fino al 2030 - Impresa Svitolina, batte Swiatek e va in finale contro Gauff - Volley, buona la prima per l’Italia di Velasco, Francia travolta 3-0 - Elezioni FIGC: ufficiali le candidature di Malagò e Abete, escluso Miele azn