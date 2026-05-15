Al via la 23^ stagione del Beach Soccer, il giro d’Italia del calcio in spiaggia

ROMA (ITALPRESS) - È tutto pronto per la stagione 2026 della Serie A Q8 del Beach Soccer FIigc-Lega Nazionale Dilettanti, l’unico campionato ufficiale, il più longevo e competitivo al mondo, giunto alla 23ª edizione. Teatro della presentazione, la sede di Esperienza Europa “David Sassoli” a Roma, in un appuntamento che apre simbolicamente la stagione della disciplina, pronta ancora una volta a portare il suo grande spettacolo sulle spiagge più belle d’Italia, attraverso un percorso che unirà sport, promozione territoriale, turismo ed eventi. Il campionato prenderà il via il 30 maggio a Castelsardo, alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, con la Poule Scudetto e la Finale della Supercoppa maschile, per chiudersi con le Finali Scudetto a Scoglitti, in Sicilia, dal 4 al 9 agosto. Nel mezzo altre tappe in luoghi meravigliosi dello stivale come Terracìna, Lignano Sabbiadoro, Praia a Mare e Anzio. Anche in questa stagione si giocheranno tre competizioni: Serie A Q8 (Poule Scudetto e Promozione), Under 20 e femminile. In programma ben nove finali, tre scudetti, altrettante finali di Coppa Italia e Supercoppe. mec/ari/gtr