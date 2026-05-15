Palermo piange piccola Alessia, corteo moto per l’ultimo saluto alla “Guerriera”

PALERMO (ITALPRESS) - Una folla commossa, a Palermo, ha dato l'ultimo saluto alla piccola Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni stroncata da un tumore aggressivo. I funerali sono stati celebrati in Cattedrale, dove il feretro con la piccola bara bianca è giunto scortato da decine e decine di motociclisti, che sventolavano la bandiera del Palermo Calcio. Un lungo corteo è partito dallo stadio Barbera, dove era stata allestita la camera ardente per la super tifosa rosanero. Un serpentone che ha attraversato la città. Ad accogliere la piccola bara, davanti alla Cattedrale gremita di persone, una grande folla ed uno striscione sorretto da tante mani con la scritta "Addio guerriera", così come chiamavano tutti la bimba. Accanto mamma Maria Concetta, papà Giacomo e la sorella Giulia, ma anche rappresentanti del club di viale Del Fante, tra cui il calciatore Jacopo Segre, che ha posto sul feretro la maglia della squadra, e l'allenatore Pippo Inzaghi. vbo/gtr