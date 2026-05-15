Abete “Ok il grande calcio, ma anche la base chiede e merita grande attenzione”

ROMA (ITALPRESS) - "Il programma evidenza il problema del metodo si stare insieme e la necessità di trovare condivisioni su progetti proattivi che non siano di tutela corporativa delle singole componenti. Noi avremo un consiglio federale con lo stesso zoccolo duro di prima. La capacità di trovare delle intese, al di là della qualità del presidente, dipenderà dalla capacità di incontro e di confronto delle componenti. Da parte mia c'è un'attenzione particolare al mondo di base, al milione e mezzo di tesserati complessivi della Federazione, perché siamo tutti appassionati del grande calcio ma dobbiamo tener conto che il nostro è un universo che richiede attenzione sulla base, anche da parte del governo". Così il candidato alla presidenza della Federcalcio, Giancarlo Abete, a margine dell'evento di presentazione del campionato di beach soccer, parlando dei contenuti del suo programma presentato a corredo della candidatura. mec/ari/gtr