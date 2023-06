Tg Sport – 9/6/2023

In questa edizione: - City e Inter sono pronte, tutti aspettano la finale di Champions - Magia di Pafundi, l'Italia Under 20 è in finale mondiale - Emozioni da playoff, Cagliari e Bari fanno 1-1 all'andata - Nations League di Volley, altra sconfitta per l'Italia - Il Pallone Racconta - Weekend di finali e spareggi glb/gtr