Tg Sport – 9/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Lazio espugna il Maradona, l’Atalanta è in testa - Cataldi trascina la Fiorentina, il Verona crolla in casa - Non basta il cuore alla Ferrari, la McLaren è campione - La Virtus Bologna trionfa a Milano, Shengelia trascinatore - La Barba al Palo - Onore alla Dea gtr/gsl