Federcanottaggio chiude #StudiEremoinFamiglia: convegno sulla pratica sportiva

ROMA (ITALPRESS) - L'atleta della Generazione Alpha tende a preferire formati di apprendimento visivo, è esperto nell'uso delle nuove tecnologie, è indipendente e individualista e si aspetta che le sue esigenze e preferenze siano prese in considerazione nella partecipazione sportiva. In quello della generazione Z, invece, resta elevato il livello di motivazione intrinseca legato al divertimento, al rispetto delle regole e alla socializzazione, con un incremento con il passare degli anni della percezione dei benefici derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva. E' quanto emerge dalla ricerca condotta dalla Federazione Italiana Canottaggio in relazione al progetto #StudiEremoinFamiglia, realizzato con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e di Sport e Salute. Con il convegno "Crescere le nuove generazioni con il Canottaggio", si è così concluso il percorso di #StudiEremoinFamiglia, ideato e realizzato dalla federazione italiana canottaggio con l’obiettivo di promuovere la cultura dello sport e, allo stesso tempo, sviluppare una concreta azione di contrasto del fenomeno del drop out. Tappa importante del progetto è stata l’assegnazione di 132 imbarcazioni 7 metri e 20 alle società affiliate FIC con l’obiettivo di supportare la loro azione in direzione di un forte incremento dei tesseramenti, soprattutto giovanili, naturalmente senza mai dimenticare che il Canottaggio, per la sua vocazione inclusiva, può essere praticato a ogni età e con ogni abilità. mec/gm/gtr