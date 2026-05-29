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Tg Sport – 29/5/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner, i numeri da incubo al quinto set e le polemiche sugli orari a Parigi - Panchina Napoli, De Laurentiis sceglie Allegri per il post-Conte - Caos Milan: salta la pista Iraola, spunta il nome di Pochettino - Mercato Inter: blindato Bastoni, per arrivare a Palestra si offre Frattesi - Atalanta del futuro: Sarri in pole position per la panchina dopo l'addio di Ederson - Mondiali: l'Argentina ufficializza i 26 convocati guidati da capitan Messi - Baldini: “Non ho il curriculum per fare il ct, voglio aiutare chi verrà dopo” - Mugello, Di Giannantonio domina anche le prequalifiche - Federcanottaggio chiude #StudiEremoinFamiglia: convegno sulla pratica sportiva azn