Assoluti scherma al Pincio, Mazzone “Campionati integrati e inclusivi”

ROMA (ITALPRESS) - “I campionati italiani tornano a Roma in una location meravigliosa come quella del Pincio. Ci saranno i nostri campioni olimpici e paralimpici per un campionato integrato ed inclusivo. Sarà il preludio per i Mondiali sempre qui a Roma nel 2028, siamo pronti per aprire le danze a un evento unico”. Così Luigi Mazzone, presidente della Fis, a margine della presentazione dei campionati italiani di scherma olimpica e paralimpica 2026. “Ci saranno tutti i nostri campioni, la squadra di spada femminile campionessa olimpica, gli sciabolatori e i fiorettisti campioni del mondo: sarà presente tutto il mondo della scherma con le sue medaglie olimpiche e paralimpiche”, aggiunge il numero uno della Fis . mec/glb/mca2