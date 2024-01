Tg Sport – 9/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Addio al Kaiser, ci ha lasciati Franz Beckenbauer - Coppa Italia, massima attenzione per il derby di Roma - Pallanuoto, settebello ai quarti di finale da secondo - Berrettini vuole giocare l’Australian Open, condizione da valutare - L'autodromo di Monza si rifà il look, lavori di ammodernamento al via ari/gsl