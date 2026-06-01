Tg Sport – 1/6/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cobolli batte Svajda in quattro set e vola ai quarti del Roland Garros - Palestra apre all’Inter dal ritiro azzurro “Pronto per il salto in un grande club” - Brasile formato Mondiale, Ancelotti ne fa sei al Panama - Davide Ancelotti è il nuovo tecnico del Lille - Intesa De Laurentiis-Allegri, ma il Milan ritarda l'annuncio per vie legali - No di Oaktree ai big Alaba e Maguire, assalto Inter a Palestra - Giro d'Italia, Vingegaard vince la Corsa Rosa ed entra nel mito - Mugello in estasi: trionfo storico di Bezzecchi su Aprilia, Martin e Bagnaia sul podio - La Barba al Palo - Baldini ha il curriculum da ct /gtr