Tg Sport – 8/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Scamacca convinto, Atalanta la scelta giusta - Accoltellato a morte un tifoso dell'Aek, Champions rinviata - Viviani è medaglia di bronzo nell'eliminazione - Bene l'Italia del Tennis in Canada - Atletica, sono 80 i convocati per i Mondiali - Saudi Pro League al via, ma il mercato resta aperto ari/gtr