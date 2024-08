Tg Sport – 7/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Furlani conquista il bronzo nel salto in lungo a 19 anni - L’Italvolley stende la Serbia, semifinale per le ragazze di Velasco - Tamberi senza energie, ma col cuore raggiunge la finale - Il Milan batte anche il Barcellona, chiusa la tournée americana - Tiro a volo, Bacosi e Rossetti "Era destino un oro insieme" ari/gtr