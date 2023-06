Tg Sport – 7/6/2023

In questa edizione: - I convocati di Mancini per la Nations League, c'è Retegui - Spezia - Verona, lo spareggio si gioca a Reggio Emilia - Italia ko nel debutto della Nations del Volley, vince l'Argentina - Partite truccate nello snooker, pesanti squalifiche per i giocatori cinesi - Milan, dopo il terremoto si deve programmare il futuro - Bastoni: "Contro il City serve la gara perfetta" glb/gtr