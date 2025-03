Tg Sport – 7/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lazio e Roma all’ultimo respiro, la Fiorentina perde il primo round - Fuori Sonego, sorrisi per Arnaldi e Gigante - Eurolega, L’Olimpia crolla col Fenerbahce - Ferrari-UniCredit, bagno di folla per la Rossa a Milano gsl