Tg Sport – 7/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tre pali e i miracoli di Israel, l’Atalanta pareggia in Portogallo - Il City facile col Copenaghen, il Real soffre ma è ai quarti - Indian Wells, bene Camila Giorgi e Matteo Arnaldi - Milano-Cortina 2026 celebra inclusione e uguaglianza - Lactalis e Insuperabili, al via partnership per l'inclusione gm/gtr